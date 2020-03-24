Koronavirüsten can kaybı 37'ye yükseldi (2)
KOCA, GENÇLERE SESLENDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi.
24.03.2020 01:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:01
KOCA, GENÇLERE SESLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında gençlere seslendi. Koca, "Şimdiki gençler, söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah; fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar" dedi.
Haber: ANKARA,
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA