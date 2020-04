Koronavirüsten can kaybı 2 bin 706 oldu Koronavirüsten can kaybı 2 bin 706 olduSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 38 bin 308 koronavirüs testinden 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 2 bin 706 oldu.

Koronavirüsten can kaybı 2 bin 706 oldu SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 38 bin 308 koronavirüs testinden 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 2 bin 706 oldu. Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre bugün 38 bin 308 test yapılırken, bunlardan 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 845 oldu. Tabloya göre toplam test sayısı 868 bin 565, toplam vaka sayısı 107 bin 773, toplam vefat sayısı 2 bin 706, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 782, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam iyileşen hasta sayısı da 25 bin 582'ye ulaştı.Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında, "Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bin geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart" ifadelerini kullandı. ANKARA,

Kaynak: DHA