Koronavirüsten can kaybı 168 oldu
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

Koronavirüsten can kaybı 168 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 11 bin 535 testten bin 610'unun pozitif çıktığını, 37 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu.

30.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:21
Koronavirüsten can kaybı 168 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 11 bin 535 testten bin 610'unun pozitif çıktığını, 37 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu. Salgın nedeniyle toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükselmiş oldu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden de paylaşılan tabloya göre; bugün yapılan 11 bin 535 testten bin 610'u pozitif çıktı. 37 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tabloda toplam rakamlara da yer verildi. Buna göre; toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 olarak yer aldı.


Kaynak: DHA

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