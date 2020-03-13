"Koronavirüsten bağışıklık sistemimizi güçlendirerek korunabiliriz"
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Koronavirüs, Güncel

"Koronavirüsten bağışıklık sistemimizi güçlendirerek korunabiliriz"

Uzmanlar koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

13.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:55

Uzmanlar koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Kişiselleştirilmiş ve önleyici tıp hekimi Dr.Sibel Özgül, özellikle bağışıklık sistemi düşük ve hastalık riski yüksek insanların, özel risk grubunda yer aldığı bu ölümcül hastalıktan korunmak için neler yapmak gerektiği hakkında bilgi vererek hastalığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr.Sibel Özgül, "'Covid-19' çok hızlı yayılması ile ön plana çıkıyor. Bulaşma yollarına bakıldığında ise hasta olan kişinin 1,5-2 metre' den daha yakın iken hapşırma, öksürme gibi durumlar ile havaya saldığı virüslerin doğrudan ağız, burun göze ulaşması ya da yüzeylere düşen virüslerin ellerimiz ile temas ederek yine ağız, burun ve gözlerimize götürülmesi ile oluştuğu görülmektedir" dedi.

Dr.Özgül şunları kaydetti:

"Yaygın grip etkeni virüs (influenza) ile farkına gelince; yaygın grip virüsleri havada daha uzun süre asılı kalabiliyor ve solunum yoluyla çok daha kolay bulaşabiliyordu. Koronavirüs daha büyük bir virüs ve havada daha kısa süre asılı kalıyor. Sıkıntı düştüğü yüzeylerde saatlerden haftalara kadar değişen süre canlı kalabilmesinde. Bu da ellerimiz ile temasını ve sonrasında virsü almamızı kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Hastaların yüzde 97,5'i bugüne kadar mikrobu aldıktan 8-15 gün sonraki süreç içinde hastalık belirtilerini göstermiş. Ancak bundan daha uzun kuluçka dönemi gösteren vakalar da var. Tedavisinde ise, çalışmalar bütün hızıyla devam etse de, su an için destek terapileri uygulanıyor. Ancak en iyi tedavi virüsün bulaşmasından korunmak, Bunun için de hasta kişilerin yakınımızda hapşırması ve öksürmesi ile bir risk oluştuğunu bilmemiz gerekir. Diğer bir nokta ise ellerimizin mikrop ile temasa her an açık olduğunu unutmamamız gerektiği. Ellerimizi sık yıkamamız ve özelikle riskli ortamlarda bulunduğumuzda dezenfektanlar ile ellerimizi temizlememiz korunmada yardıma olacaktır. Kullanacağımız dezenfektanların en az yüzde 70 oranında alkol içermesi gerekmekte. Bu ürünlerdeki sıkıntı, ağız içi, burun içi ve gözlerde kullanılamıyor olması ve baz mikro organizmaları tamamen öldüremeyip onları daha sonra tekrar etki gösterebilecekleri bir şekilde sabitleyebiliyor olması. Diğer bir ürün grubu da fizyolojik hipokloröz içeren ürünler. Bunlar ağız içi, burun ve gözlerde de kullanıyoruz ve mikroorganizmalan öldürme güçleri de daha yüksek. Sorun ağıza giden virüsün solunum yollarına ve özelikle akciğerlere inmesidir. Sık su içilmesinin mantığı da ağız içinde var olan virüsün mideye gönderilmesidir. Önerim mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunulmaması, uygun maskelerin kullanılması ve en önemlisi hijyene, özelikle de el-ağız-burun-göz hijyenine dikkat edilmesidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ NASIL GÜÇLENDİRMELİYİZ

Hastalıktan korunmanın en önemli yolu ise bağışıklık sistemimizi güçlendirmekte. Kişiselleştirilmiş Önleyici Tıp hekimi Dr.Sibel Özgül bu konuda şöyle diyor. "Koronavirüsü ile karşılaşan kişinin bağışıklık sistemi çok önemlidir. Tüm önlemlere karşın bir şekilde virüs bulaştığında kişiselleştirilmiş tıp yoluyla bireyin genetiğine bakılarak destek ürünlerle tedavi güçlendirilmelidir. Sağlıklı bağırsak florası, bol sıvı almak, doğru beslenmek, doğru vitaminler, doğru egzersiz immün sistemimizi güçlendirecektir. İmmün sisteminizi güçlendireceğinizi düşünerek kullanacağınız yanlış vitaminler bazen tersine işleyebilir. Dolayısıyla hekim desteği olmadan kulaktan dolma preparatlar kullanmamanızı öneriyorum."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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