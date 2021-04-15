KORONAVİRÜSTEN 5,5 AYDA 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE, AŞI ÖNCELİĞİ İSTEDİ
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KORONAVİRÜSTEN 5,5 AYDA 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE, AŞI ÖNCELİĞİ İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Genç (43), dün hayatını kaybetti.

RİZE'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Genç (43), dün hayatını kaybetti. Genç ile birlikte 5,5 ayda aynı aileden koronavirüs nedeniyle yaşamanı yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Aile, genetik yapılarının araştırılması ve kendilerine aşı önceliği tanınmasını istedi.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADI

Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.

CENAZE VE TAZİYELERDE BULAŞTI

Taziye ve cenazelerde koronavirüse yakalanan aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46), 21 Şubat'ta hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) de dün aynı hastalıktan hayatını kaybetti. Ahmet Genç, alınan tedbirler eşliğinde toprağa verildi.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Ölenler arasında Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe de yer alıyor.

'GENETİK YAPIMIZ ARAŞTIRILSIN'

Yaklaşık 5,5 ayda 8 kişiyi koronavirüs nedeniyle toprağa veren aile, genetik yapılarının araştırılmasını istedi. 3 kardeşi ile yeğenini toprağa veren Ali Genç, 'Vatandaşlar çok dikkatli olsunlar. Bu hastalığın şakası yok. Bizim ailenin canı yandı, kimsenin canı yanmasın. Biz ailenin geri kalanının genetiğinin araştırılmasını istiyoruz. Bizim genlerimizde bir problem var galiba. Bizi grip gibi de alsa götürüyor bu hastalık. Aşımızın yapılmasını istiyoruz. Üç kardeşim, bir yeğenim, bir kayınbiraderim onun oğlu ve 2 baldızımı toprağa verdim. 5,5 ayda peş peşe gelen bu ölümler nedeniyle genetiğimizin araştırılmasını bekliyoruz. Devlet bize öncelik versin, çoluk çocuğunuz aşılarını yaptırsın biz de bir rahat edelim. Bu süreci ne olur ciddiye alın konulan kurallara uyun' dedi.

'BİZ YANDIK, KİMSE YANMASIN'

2 kız kardeşi, ağabeyi, 2 yeğeni ve 3 kayınbiraderini kaybeden Havva Genç ise, '8 acıyı birden yaşadık, biz yandık, kimse yanmasın. Dikkat ettiğimizi düşünüyoruz ama genetiğimizde mi bir problem var bilmiyoruz, araştırılsın istiyoruz. Evimiz hemen mezarlıkların üstünde, her gün o mezarlıklara bakarak acımızı tazeliyoruz. Bizim yaşadığımız bu acıyı kimse yaşamasın' diye konuştu.

'BİZ BU HASTALIĞI BÜYÜK BİR ACI İLE YAŞADIK'

Sinan Genç ise, 'Bizim için son 5,5 ay hiç kolay olmadı. Art arda gelen ölümlerle canımız yandı. Ortada çok ciddi bir hastalık var, bunu herkes dikkate almalı. Biz bu hastalığın gerçekliğini büyük bir acıyla yaşadık kimse yaşamasın' dedi.

KORONAVİRÜSTEN 5,5 AYDA 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE, AŞI ÖNCELİĞİ İSTEDİ
KORONAVİRÜSTEN 5,5 AYDA 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE, AŞI ÖNCELİĞİ İSTEDİ
KORONAVİRÜSTEN 5,5 AYDA 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE, AŞI ÖNCELİĞİ İSTEDİ
KORONAVİRÜSTEN 5,5 AYDA 8 FERDİNİ KAYBEDEN AİLE, AŞI ÖNCELİĞİ İSTEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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