Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD?deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD?deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu

ABD'de yaşayan Türk iş insanı Derin Dora Ertek (53) koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD?deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu
16.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:54

ABD'de yaşayan Türk iş insanı Derin Dora Ertek (53) koronavirüse yakalandı. Tam 11 gün komada kaldı, artık umutlar tükenmişti ki hayata tutundu. Ertek, mucizevi hikayesini Demirören Haber Ajansı'na anlattı. 

ABD'nin New York şehrinde emlakçı olan Türk iş insanı Derin Dora Ertek (53), koronavirüsün ilk etkisini gösterdiği günlerde, bu kalabalık şehrin virüsü kaldıramayacağını düşünerek Orlando'ya gitti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs orada da peşini bırakmadı ve bir hafta sonra virüse yakalandığını anladı. Kalbinde stent vardı, tansiyon hastasıydı, fazla kiloluydu ve doktorların pek ümidi yoktu. Bir mucizeyle hayata dönen Ertek, yaşadığı mucizevi hikayesini DHA'ya anlattı. 

TRUMP UMURSAMAZ DAVRANDI Ertek 'Koronavirüsü yaşamış hatta doktorların değimiyle ölümden dönmüş bir hasta olarak bazı önlemleri ve başımdan geçenleri aktarmak istiyorum. Uzun süredir ABD'de yaşıyorum. Bu süre esnasında şubat ayından itibaren özellikle işin ciddi olacağı belliydi. Trump bile ABD'nin Başkanı olmasına rağmen önlem almadı. İnkar etmesi nedeniyle birçok kişi önlem almadı ve haliyle ölümlerin neden olmasına sebeb oldu.' açıklamasını yaptı. NEW YORK'TA VAKA SAYISI ARTINCA EYALETTEN AYRILDINew York'tan ayrıldığını belirten Derin Dora Ertek 'Şubat ayının sonlarında Maryland eyaletinden New York'a geçtim. New York'a geldiğimde mart ayının başıydı ve ölümler başlamıştı. Nefes almak için ventilatörlerin çok azalması ve hastanelerin git gide dolduğu haberleri çıkınca New York'ta durmak istemedim. Böyle bir pandemiyi New York'un kaldırması kesinlikle söz konusu değildi. Çok sıkışık bir yer olan New York için birbirine yayma oranı çok yüksekti. Ben de kendimce kaçmak maksatlı Florida'nın Orlando şehrine geldim. Çok eskiden tanıdığım bir askerlik arkadaşım vardı o ve hanımı beni evlerine davet ettiler sağ olsunlar 4 gün onlarda kaldım.' ifadelerini kullandı. 'SADECE ÖKSÜRÜK VARDI?Hastalığın semptomlarını göstermeyen ABD'deki Türk 'Orlando'dayken 5. gün çok ciddi bir öksürük başladı. Herkese şunu belirtmek istiyorum eğer semptom gösteriyorsanız, belirtilerin birisi bile varsa hiç durmayın bir şekilde doktorlarla bağlantıya geçin ya da sağlık kurumlarıyla irtibata geçin. Bunlar sadece koronavirüs için olması gerekmiyor. En büyük etkenlerden bir tanesi koku ve tat alma duygularınızı yitirmeniz, ateşinizin çıkması ve boğazınız çok ağrıyor. Bunlardan bende hiç birisi yoktu. Sadece öksürük var. Ateşim bile yokken çok ciddi şekilde öksürüğe başladım. Beni uyutmuyordu.' dedi 11 GÜN KOMADA KALDI Zorlu mücadelesini DHA'ya aktaran Ertek 'Semptomları gördükten sonra evinde kaldığım arkadaşım beni kliniğe götürdü ve oradan sonrasını hatırlamıyorum. Aşağı yukarı 11 gün yoğun bakımda, komada kaldım. Vücudum tedaviye yanıt vermemiş. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek hatırladığım hastaneye nasıl gittiğim ve nasıl çıktığım. Benden bol miktarda kan alındı ve bol miktarda plazma verildiğini duydum. Yaşam devam ediyordu ve hastanede toplam 35 gün kaldım, 10 gün de rehabilitasyon merkezindeydim.' ifadelerini kullandı. 'TEMİZLİĞİNİZE ÇOK DİKKAT EDİN?ABD'deki Türk 'Uzun bir süreç geçirdim. Şu an için rahatlıkla söyleyebilirim ki ufak bir hatanın, dikkat etmezseniz kesinlikle dışarıda olan ve ölümcül sizi bekleyen bir hastalık. 186 ülkeye yayılmış ve size geçmemesi için bir neden yok. Bundan ancak korunabilecek ve sağlam olarak çıkabilecek kişiler yine bizleriz. Yenmeye çalışırsak başarılı oluruz.' sözleriyle herkesi uyardı. SITMA İLACI VERİLDİKendisine Orlando'daki Türk doktorun çok fazla yardım ettiğini bahsetti ve 'Orlando'da bana çok yardım eden Nezih Coşkuncan diye bir Türk doktorumuz vardır. Kendisi çok yardımcı oldu. Bana verilen sıtma ilacı olduğunu söylemek istiyorum. Başka antibiyotikler de verilmiş.?açıklamasını yaptı. 'EVDE KALIN?

Son olarak evde kalmanın önemini vurgulayan Derin Dora Ertek 'Ülkemiz çok dikkat etmeli. Facebook, Whatsapp'tan çıkan her bilgiye inanmayın. Türklere bir şey olmaz, Kan Grubu A, B bunlara inanmayınız. Birbirimize saygı gösterir ve birbirimize destek olabilirsek hastalığı yeneriz. Dışarıda insan varsa siz de dışarı çıkmak zorunda değilsiniz. Alışveriş merkezleri açıldı diye kuyrukta beklemeyin. Maskeyi takmak çok önemli çünkü belli bir süre havada kalıyor. Bana spor salonundan geçtiğine inanıyorum. Maske yoktu fakat eldiven vardı. Eldiven takmak çok önemli.' çağrısında bulundu 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Haber
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor Haber
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak Haber
Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü Haber
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Haber
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi Haber
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Tarkan Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Koronavirüsten 11 gün komada kalan ABD?deki Türk iş insanı DHA'ya konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 11:54:14. #1.14#
title