'Koronavirüste yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Koronavirüste yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor'

'Koronavirüste yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor'ANKARA'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, yapılan bir çalışmaya dikkat çekerek, "Koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş hastaların yüzde 60'ında 6 ay boyunca yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomların devam ettiğini fark etmişler.

'Koronavirüste yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor'
17.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:33

'Koronavirüste yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor'

ANKARA'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, yapılan bir çalışmaya dikkat çekerek, "Koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş hastaların yüzde 60'ında 6 ay boyunca yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomların devam ettiğini fark etmişler. Bu da hastanın hala tam olarak iyileşmediği anlamına gelebilir" dedi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, kişilerin normalde solunumu etkileyen virüsler ile karşılaştıkları zaman hastalığı geçirip, bir süre sonra iyileştiklerini belirtti. Taşkınoğlu, bu durumda çoğunlukta herhangi bir komplikasyonun kalmadığını söyledi. Koronavirüsten sonra yapılan bir çalışmadan bahseden Dr. Taşkınoğlu, "Koronavirüs enfeksiyonu ciddi ya da ortalama düzeyde geçirmiş hastaların yüzde 60'ında 6 ay boyunca yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomların devam ettiğini fark etmişler. Bu da hastanın hala tam olarak iyileşmediği anlamına gelebilir. 'Hastalığı geçirdi, virüsten kurtuldu; ama virüsün bıraktığı etkilerden kurtulması biraz uzun sürebilir' anlamına geliyor. Nefes darlığı, solunum sıkıntısı, yorgunluğu devam edebilir; hastanın bu bilgi ile hareket etmesi gerekiyor. Kişi bir süre daha bu etkilerle yaşayabileceğinin bilgisi ile hareket etmelidir. Yoğun bakımda yatan hastalarda bunu zaten biliyoruz; ama normal serviste yatırılan hastalarda da bunun devam edebileceği yönünde bilgiler var" diye konuştu.

'DİYABET OLUŞMASI GİBİ BİR RİSK VAR'

Dr. Taşkınoğlu, virüsün tam olarak tanınmadığını hatırlatarak, "Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş; ama daha önce hiç diyabet tanısı konulmamış hastalarda insülün direnci gelişmesi ya da diyabet oluşması gibi bir risk olduğu ve mutlaka takip etmeleri gerektiği söyleniyor. Kişi bu yönde de takiplerini yapmalıdır. 6 aydır tanıdığımız bir enfeksiyonun yıllar içerisinde nasıl etkiler ortaya koyacağını ne yazık ki bilmiyoruz. Bunu biz yıllar içerisinde öğreneceğiz. Enfeksiyonun bize getireceklerini daha önceki enfeksiyonlardan dolayı henüz sadece tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'OBEZİTE RİSK FAKTÖRLERİNİN BAŞINDA'

Dr. Taşkınoğlu, obez bireylerin akciğer kapasitelerinin obez olmayan bireylere göre daha dar ve zor nefes aldıklarına dikkat çekerek, "Bu yüzden akciğeri etkileyen bir virüsten daha çok etkilenmeleri beklenen bir durumdur. Yapılan bir çalışmada obez bireylerde virüse yakalanırlarsa yüzde 85 oranında yoğun bakıma yatma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi. Yoğun bakıma yatan kişilerin de birçoğunda entübasyona ihtiyaç duyulmuş. Diğer yandan sağlıklı bireylere bakıldığında yüzde 40 oranında olduğu görülmüş. Türkiye'de ise obez bireylerde yüzde 4 civarında yoğun bakıma ve entübasyona ihtiyaç duyuluyor. Ancak Amerika'da yüzde 85 oranında obez bireylerde yoğun bakım ve entübasyon ihtiyacı olduğu fark edilmiş. Bunun büyük çoğunluğu da çok hasta olmayacaklarını ve asemptomatik (belirtisiz) geçireceklerini düşündüğümüz genç bireylerdir. Obez bireyleri daha çok korumamız gerekiyor. Obeziteyi risk faktörlerinin başına koymamız gerekiyor. Obez insanların kendilerini virüsten daha çok korumaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil Güncel
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu Magazin
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu Dünya
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Alkollü kaza yapan sürücü arkadaşının ehliyetini istedi, vermeyince de kahvehanesini basıp öldürdü
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Ankaragücü, takım arkadaşına saldıran Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti
Ankaragücü, takım arkadaşına saldıran Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Defne Samyeli Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: 'Koronavirüste yorgunluk ve nefes darlığı 6 ay devam ediyor' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 10:47:24. #1.15#
title