Koronavirüste vaka artışında 'soğuk hava' etkisi

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, bahar aylarına girilmesine rağmen soğuk havaların devam etmesi nedeniyle vatandaşların hala kapalı ortamlarda zaman geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Oğuztürk, "Bu da Vuhan versiyonuna göre yeni mutant virüslerin dominant bir karakter özelliği kazandığı günümüzde bulaştırıcılık özelliğinin artmasından dolayı maalesef vaka sayılarının artmasına sebebiyet verdi" dedi.

Prof. Dr. Oğuztürk, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde tam kapsamlı kapanma beklemediğini bildirdi. Oğuztürk, tam kapanma yerine vaka artışlarına göre il il kapanmalar olabileceğine dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı profesyonel bir yaklaşım sergileyerek il pandemi kurullarına tam yetki verdi ve oradaki denetim mekanizmalarını o bölge tarafından alınmasını aktive etti. Bu anlamda o bölgelerin kamu yönetim mekanizmasının net olarak devreye girmesi süreci başlatıldı. Tabii ki bu vakaların artması eğer bu şehirlerde ciddi anlamda bir yükseliş durumu söz konusu ise o bölgelere giriş çıkışları dahi kontrol mekanizması sağlayabilecek bir sürecin aktive olması kaçınılmaz olabilir. İnşallah öyle bir süreç karşımıza çıkmaz" diye konuştu.

'O IŞIK BİZİ FAZLA REHAVETE SEVK ETMEMELİ'Prof. Dr. Oğuztürk, Türkiye'de bahara girilmesine rağmen soğuk havaların etkisinin sürdüğüne dikkat çekerek, "Ülkemizdeki sıcaklık seviyeleri ve iklim koşulları net bir şekilde bahar aylarının o sıcaklık sürecine girmediğinde insanlar hala kapalı alanlarda kalabalık oluşturma anlamında bir süreç izlemekteler. Bu da ilk versiyon olan Vuhan versiyonuna göre yeni mutant virüslerin dominant bir karakter özelliği kazandığı günümüzde bulaştırıcılık özelliğinin artmasından dolayı maalesef vaka sayılarının artmasına sebebiyet verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte insanların açık alanlarda bulunma süreci de bu vaka sayılarının keskin artışını biraz törpüleyebilecek bir sürecin başlangıcı olabilir. Fakat bundan daha önemlisi bizim aşı sayısını arttırmamız sonrasında insanların bu virüse karşı bağışıklık mekanizmasının artmasıyla daha kontrollü bir süreç bizi bekliyor olacaktır. Biz bir tünelin içerisindeyiz ve tünelden çıkmaya çalışıyoruz. Hatta karşıda da ışık göründü. Ama o ışık bizi fazla rehavete sevk etmemeli. Çünkü biz hala tünelin içerisindeyiz" dedi.'EN BÜYÜK SIKINTI VAKA SAYILARINI ARTIRMASI'Prof. Dr. Oğuztürk, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 70'in üzerinde şehirde binlerce mutant virüs olduğunu belirterek, "Bizim hastanemize de mutant virüslü pozitif vakalar geliyor. Mutant virüsler virüsün doğası gereği karşımıza çıkabilecek virüs türleri. Nitekim 10 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar binlerce mutasyona uğramış virüs bilim dünyasında açıklandı. Mutasyonlar yine devam edecek. Ama bu devam eden mutasyonların sonucunda virüsün bizlere yapabileceği hasar azalacak mı artacak mı; bu bizi ilgilendirmeli. Şu an itibarıyla mutant virüslerdeki en önemli sıkıntı bulaştırıcılık özelliğinin artmasından dolayı ülke genelinde ve dünya genelinde vaka sayılarının artması. Bu anlamda bizim tedbirlere harfiyen uymamız gerekiyor ki kontrol dışına çıkma ihtimalini minimize edelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU