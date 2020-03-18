Koronavirüste son durum: ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 108'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla yayılırken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor. Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler
18.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:42
Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla artarken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor.
Virüse yakalananların ve ölü sayısının artması üzerine alınan önlemler de giderek sertleşiyor. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com