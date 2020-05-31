Koronavirüste son durum...31 Mayıs tablosu açıklandı
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Koronavirüste son durum...31 Mayıs tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

31.05.2020 20:42 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:46

Koronavirüste son durum...31 Mayıs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 2.039.194, toplam vaka sayısı 163.942, toplam vefat sayısı 4.540, toplam yoğun bakım hasta sayısı 648, toplam entübe hasta sayısı 287 toplam iyileşen hasta sayısı 127.973 oldu.

Bugün 25 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 989 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum...31 Mayıs tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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