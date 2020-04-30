Koronavirüste son durum... 30 Nisan tablosu açıklandı
30.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:35
Koronavirüste son durum.
Koronavirüste son durum... 30 Nisan tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.033.617, toplam vaka sayısı 120.204, toplam vefat sayısı 3.174, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.514, toplam entübe hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48.886 oldu.
Bugün 93 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 4.846 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA