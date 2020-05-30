Koronavirüste son durum...30 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
30.05.2020 20:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:55
Koronavirüste son durum...30 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 2.003.594, toplam vaka sayısı 163.103, toplam vefat sayısı 4.515, toplam yoğun bakım hasta sayısı 649, toplam entübe hasta sayısı 308 toplam iyileşen hasta sayısı 126.984 oldu.
Bugün 26 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.021 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA