Koronavirüste son durum...30 Haziran tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
30.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:27
Koronavirüste son durum...30 Haziran tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 3.381.650, toplam vaka sayısı 199.906, toplam vefat sayısı 5.131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.026, toplam entübe hasta sayısı 368 toplam iyileşen hasta sayısı 173.111 oldu.
Bugün 16 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.302 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA