Koronavirüste son durum... 29 Nisan tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
29.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:37
Koronavirüste son durum... 29 Nisan tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 991.613, toplam vaka sayısı 117.589, toplam vefat sayısı 3.081, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.574, toplam entübe hasta sayısı 831, toplam iyileşen hasta sayısı 44.022 oldu.
Bugün 89 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 5.231 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA