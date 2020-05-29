Koronavirüste son durum... 29 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
29.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:37
Koronavirüste son durum... 29 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.964.364, toplam vaka sayısı 162.120, toplam vefat sayısı 4.489, toplam yoğun bakım hasta sayısı 662, toplam entübe hasta sayısı 324 toplam iyileşen hasta sayısı 125.963 oldu.
Bugün 28 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.594 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA