Koronavirüste son durum...29 Haziran tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
29.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:25
Koronavirüste son durum...29 Haziran tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 3.331.158, toplam vaka sayısı 198.613, toplam vefat sayısı 5.115, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.018, toplam entübe hasta sayısı 375 toplam iyileşen hasta sayısı 171.809 oldu.
Bugün 18 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.214 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA