Koronavirüste son durum... 28 Nisan tablosu açıklandı
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Koronavirüste son durum... 28 Nisan tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

Koronavirüste son durum... 28 Nisan tablosu açıklandı
28.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:17

Koronavirüste son durum... 28 Nisan tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 948.115, toplam vaka sayısı 114.653, toplam vefat sayısı 2.992, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.621, toplam entübe hasta sayısı 845, toplam iyileşen hasta sayısı 38.809 oldu.

Bugün 92 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 5.018 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum... 28 Nisan tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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