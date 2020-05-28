Koronavirüste son durum... 28 Mayıs tablosu açıklandı
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Koronavirüste son durum... 28 Mayıs tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

28.05.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:43

Koronavirüste son durum... 28 Mayıs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.928.209, toplam vaka sayısı 160.979, toplam vefat sayısı 4.461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 683, toplam entübe hasta sayısı 339 toplam iyileşen hasta sayısı 124.369 oldu.

Bugün 30 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.576 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum... 28 Mayıs tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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