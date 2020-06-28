Koronavirüste son durum...28 Haziran tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
28.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:40
Koronavirüste son durum...28 Haziran tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 3.280.144, toplam vaka sayısı 197.239, toplam vefat sayısı 5.097, toplam yoğun bakım hasta sayısı 996, toplam entübe hasta sayısı 381 toplam iyileşen hasta sayısı 170.595 oldu.
Bugün 15 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.413 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA