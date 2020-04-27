Koronavirüste son durum... 27 Nisan tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
27.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:25
Koronavirüste son durum... 27 Nisan tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 918.885, toplam vaka sayısı 112.261, toplam vefat sayısı 2.900, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.736, toplam entübe hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı 33.791 oldu.
Bugün 95 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 4.651 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA