Koronavirüste son durum... 27 Mayıs tablosu açıklandı
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Koronavirüste son durum... 27 Mayıs tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

27.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:50

Koronavirüste son durum... 27 Mayıs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.894.650, toplam vaka sayısı 159.797, toplam vefat sayısı 4.431, toplam yoğun bakım hasta sayısı 723, toplam entübe hasta sayısı 331 toplam iyileşen hasta sayısı 122.793 oldu.

Bugün 34 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.286 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum... 27 Mayıs tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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