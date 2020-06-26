Koronavirüste son durum...26 Haziran tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
26.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:16
Koronavirüste son durum...26 Haziran tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 3.186.622, toplam vaka sayısı 194.511, toplam vefat sayısı 5.065, toplam yoğun bakım hasta sayısı 963, toplam entübe hasta sayısı 382 toplam iyileşen hasta sayısı 167.198 oldu.
Bugün 19 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.492 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA