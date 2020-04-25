Koronavirüste son durum... 25 Nisan tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
25.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:24
Koronavirüste son durum... 25 Nisan tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 868.565, toplam vaka sayısı 107.773, toplam vefat sayısı 2.706, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.782, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam iyileşen hasta sayısı 25.582 oldu.
Bugün 106 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 3.845 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA