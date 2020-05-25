Koronavirüste son durum... 25 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
25.05.2020 20:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:23
Koronavirüste son durum... 25 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.853.754, toplam vaka sayısı 157.814, toplam vefat sayısı 4.369, toplam yoğun bakım hasta sayısı 756, toplam entübe hasta sayısı 371 toplam iyileşen hasta sayısı 120.015 oldu.
Bugün 29 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.321 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA