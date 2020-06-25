Koronavirüste son durum...25 Haziran tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
25.06.2020 20:50 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:23
Koronavirüste son durum...25 Haziran tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 3.135.424, toplam vaka sayısı 193.115, toplam vefat sayısı 5.046, toplam yoğun bakım hasta sayısı 941, toplam entübe hasta sayısı 369 toplam iyileşen hasta sayısı 165.706 oldu.
Bugün 24 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.386 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA