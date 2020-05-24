Koronavirüste son durum... 24 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
24.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:18
Koronavirüste son durum... 24 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.832.262, toplam vaka sayısı 156.827, toplam vefat sayısı 4.340, toplam yoğun bakım hasta sayısı 769, toplam entübe hasta sayısı 385 toplam iyileşen hasta sayısı 118.694 oldu.
Bugün 32 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.092 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA