Koronavirüste son durum...24 Haziran tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
24.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:02
Koronavirüste son durum...24 Haziran tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 3.083.121, toplam vaka sayısı 191.657, toplam vefat sayısı 5.025, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 356 toplam iyileşen hasta sayısı 164.234 oldu.
Bugün 24 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.386 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA