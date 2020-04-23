Koronavirüste son durum... 23 Nisan tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
23.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:14
Koronavirüste son durum... 23 Nisan tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 791.906, toplam vaka sayısı 101.790, toplam vefat sayısı 2.491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.816, toplam entübe hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491 oldu.
Bugün 115 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 2.014 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA