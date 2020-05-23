Koronavirüste son durum... 23 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
23.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:53
Koronavirüste son durum... 23 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.807.673, toplam vaka sayısı 155.686, toplam vefat sayısı 4.308, toplam yoğun bakım hasta sayısı 775, toplam entübe hasta sayısı 388 toplam iyileşen hasta sayısı 117.602 oldu.
Bugün 32 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.491 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA