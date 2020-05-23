Koronavirüste son durum... 23 Mayıs tablosu açıklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüste son durum... 23 Mayıs tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

23.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:53

Koronavirüste son durum... 23 Mayıs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.807.673, toplam vaka sayısı 155.686, toplam vefat sayısı 4.308, toplam yoğun bakım hasta sayısı 775, toplam entübe hasta sayısı 388 toplam iyileşen hasta sayısı 117.602 oldu.

Bugün 32 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.491 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum... 23 Mayıs tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Haber
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Onur Saylak Hande Ataizi Demet Akalın Gülçin Ergül
Spor İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Koronavirüste son durum... 23 Mayıs tablosu açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 19:53:06. #1.15#
title