Koronavirüste son durum... 22 Nisan tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
22.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:08
Koronavirüste son durum... 22 Nisan tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 750.944, toplam vaka sayısı 98.674, toplam vefat sayısı 2.376, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.814, toplam entübe hasta sayısı 985, toplam iyileşen hasta sayısı 16.477 oldu.
Bugün 117 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.559 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA