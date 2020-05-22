Koronavirüste son durum... 22 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
22.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:27
Koronavirüste son durum... 22 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.767.495, toplam vaka sayısı 154.500, toplam vefat sayısı 4.276, toplam yoğun bakım hasta sayısı 800, toplam entübe hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 116.111 oldu.
Bugün 27 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.121 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA