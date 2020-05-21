Koronavirüste son durum... 21 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
21.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:30
Koronavirüste son durum... 21 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.729.988, toplam vaka sayısı 153.548, toplam vefat sayısı 4.249, toplam yoğun bakım hasta sayısı 820, toplam entübe hasta sayısı 424, toplam iyileşen hasta sayısı 114.990 oldu.
Bugün 27 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.003 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA