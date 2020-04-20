Koronavirüste son durum... 20 Nisan tablosu açıklandı
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye

Koronavirüste son durum... 20 Nisan tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

20.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:07
Koronavirüste son durum... 20 Nisan tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum... 20 Nisan tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 673.980, toplam vaka sayısı 90.980, toplam vefat sayısı 2.140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.909, toplam entübe hasta sayısı 1.033,toplam iyileşen hasta sayısı 13.430 oldu.

Bugün 123 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.454 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum... 20 Nisan tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

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