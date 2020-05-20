Koronavirüste son durum... 20 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
20.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:40
Koronavirüste son durum... 20 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.696.355, toplam vaka sayısı 152.587, toplam vefat sayısı 4.222, toplam yoğun bakım hasta sayısı 877, toplam entübe hasta sayısı 445, toplam iyileşen hasta sayısı 113.987 oldu.
Bugün 23 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.092 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA