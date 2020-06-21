Koronavirüste son durum...20 Haziran tablosu açıklandı
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Koronavirüste son durum...20 Haziran tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

Koronavirüste son durum...20 Haziran tablosu açıklandı
21.06.2020 03:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 04:25

Koronavirüste son durum...20 Haziran tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 2.904.744, toplam vaka sayısı 186.493, toplam vefat sayısı 4.927, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, toplam entübe hasta sayısı 318 toplam iyileşen hasta sayısı 158.828 oldu.

Bugün 22 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.312 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Kaynak: İHA

Manşet

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