Koronavirüste son durum... 19 Nisan tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
19.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:25
Koronavirüste son durum... 19 Nisan tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 634.277, toplam vaka sayısı 86.306, toplam vefat sayısı 2.017, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.922, toplam entübe hasta sayısı 1.031,toplam iyileşen hasta sayısı 11.976 oldu.
Bugün 127 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.523 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA