Koronavirüste son durum... 19 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
19.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:21
Koronavirüste son durum... 19 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.675.517, toplam vaka sayısı 151.615, toplam vefat sayısı 4.199, toplam yoğun bakım hasta sayısı 882, toplam entübe hasta sayısı 455, toplam iyileşen hasta sayısı 112.895 oldu.
Bugün 28 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.318 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA