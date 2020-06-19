Koronavirüste son durum...19 Haziran tablosu açıklandı
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Koronavirüste son durum...19 Haziran tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

19.06.2020 20:10 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:39

Koronavirüste son durum...19 Haziran tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 2.863.632, toplam vaka sayısı 185.245, toplam vefat sayısı 4.905, toplam yoğun bakım hasta sayısı 769, toplam entübe hasta sayısı 310 toplam iyileşen hasta sayısı 157.516 oldu.

Bugün 23 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.494 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum...19 Haziran tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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