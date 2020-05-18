Koronavirüste son durum... 18 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
18.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:12
Koronavirüste son durum... 18 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.650.135, toplam vaka sayısı 150.593, toplam vefat sayısı 4.171, toplam yoğun bakım hasta sayısı 903, toplam entübe hasta sayısı 463, toplam iyileşen hasta sayısı 111.577 oldu.
Bugün 31 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.615 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA