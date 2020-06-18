Koronavirüste son durum...18 Haziran tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
18.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:46
Koronavirüste son durum...18 Haziran tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 2.822.316, toplam vaka sayısı 184.031, toplam vefat sayısı 4.882, toplam yoğun bakım hasta sayısı 755, toplam entübe hasta sayısı 311 toplam iyileşen hasta sayısı 156.022 oldu.
Bugün 21 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.382 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA