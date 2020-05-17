Koronavirüste son durum... 17 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
17.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:02
Koronavirüste son durum... 17 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.624.994, toplam vaka sayısı 149.435, toplam vefat sayısı 4.140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 468, toplam iyileşen hasta sayısı 109.962 oldu.
Bugün 44 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.825 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA