Koronavirüste son durum...17 Haziran tablosu açıklandı
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Koronavirüste son durum...17 Haziran tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

17.06.2020 20:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:11

Koronavirüste son durum...17 Haziran tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 2.773.904, toplam vaka sayısı 182.727, toplam vefat sayısı 4.861, toplam yoğun bakım hasta sayısı 745, toplam entübe hasta sayısı 306 toplam iyileşen hasta sayısı 154.640 oldu.

Bugün 19 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.261 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum...17 Haziran tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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