Koronavirüste son durum...15 Temmuz tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
15.07.2020 20:52 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:58
Koronavirüste son durum...15 Temmuz tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 4.107.498, toplam vaka sayısı 215.940, toplam vefat sayısı 5.419, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.206, toplam entübe hasta sayısı 401 toplam iyileşen hasta sayısı 197.733 oldu.
Bugün 17 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.013 vatandaşımız ise koronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA