Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yüzde 50 indirim yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yüzde 50 indirim yaptı

Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yüzde 50 indirim yaptı
04.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:15

SİNOP'ta, 4 dükkanı olan Remzi Gül (80), koronavirüs salgınından dolayı işleri azalan kiracılarına destek olmak için aldığı kira ücretini yarıya indirdi.

SİNOP'ta, 4 dükkanı olan Remzi Gül (80), koronavirüs salgınından dolayı işleri azalan kiracılarına destek olmak için aldığı kira ücretini yarıya indirdi. Gül, salgın sona erene kadar kiraları yarı yarıya alacak. 

Sinop'ta, 4 dükkanı olan Remzi Gül, koronavirüs salgını nedeniyle işleri azalan esnafa destek olmaya karar verdi. Gül, dükkanlarında fırın, pide, terzi ve şarküteri işleten kiracılarının kiralarını yarı yarıya indirdi. Salgın sona erene kadar kiraları yarı yarıya alacak. 

'ESNAFA, DESTEK OLMAK İSTEDİM'Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin zor durumda olduğunu ifade eden Remzi Gül, "Sinop'ta dört dükkanım vardı, bu dükkanlardan aldığım kirayı yarı yarıya düşürdüm. Bu dört dükkanda esnaf arkadaşlarımız ekmek parası için emek harcıyor. İşlerinin de kötü olduğunu görünce indirim yaptım. Çünkü şu süreçte halimiz belli. Başımızda koronavirüs salgını var, bu nedenle yüzde 50 indirim yaptım.  Bizde geçtik bu yollardan, zenginliği de fakirliği de gördük. Bu yüzden esnafa destek olmak istedim" dedi.'VİCDANEN ÇOK RAHATLADIK'Esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Remzi Gül'ün oğlu Yavuz Gül de, "Böyle kara günlerde kiracılarımızın durumları bizi üzmeye başlamıştı. Onları da üzgün gördükçe babamla 'ne yapabiliriz' diye düşündük. İşleri ciddi anlamda azaldığı için kira indirimi yapmaya karar verdik. Koronavirüs belası gidene kadar indirim yapacağız. Bu karardan dolayı esnafımız da mutlu oldu. Vicdanen çok rahatladık, onlar da rahat bir nefes aldı" ifadelerini kullandı.'ÖRNEK BİR HAREKETE İMZA ATTI'Kira indiriminden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden pide salonu işletmecisi Aşur Bülbül, "Dükkanımızın sahibi, bu zor günde bizlere destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Aslında bu süreçte örnek bir harekete imza attı, çok mutluyuz" diye konuştu.'BU ZORLU GÜNLERDE BİZE DESTEK OLDU'Kiracı Halil İbrahim Üzenç ise koronavirüs nedeniyle herkesin işlerinde azalma olduğunu belirterek, "Dükkan sahibimizden Allah, razı olsun. Kiramızı düşürdü ve bu zorlu günlerde bize destek oldu. İnşallah bu örnek hareket artar" ifadelerini kullandı.

Fırıncı Zekiye Kapdan da işlerin ciddi anlamda azaldığını ifade ederek, bu destek sayesinde ayakta durabileceklerini belirtti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Haberler
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Tır ile çarpışan kamyonda sıkışan sürücü, hayatını kaybetti
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Pınar Altuğ Gülşen Yüksel
Spor Selçuk İnan Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yüzde 50 indirim yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 11:23:53. #1.14#
title