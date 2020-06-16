Koronavirüste hayat kurtaran en etkili ilaç keşfedildi
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BBC

Koronavirüste hayat kurtaran en etkili ilaç keşfedildi

BBC, koronavirüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu duyurdu.

Koronavirüste hayat kurtaran en etkili ilaç keşfedildi
16.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:51

Hayli ucuz olan Dexamethasone adlı ilacın, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde düşük dozlu kullanıldığı belirtiliyor.

İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı.

BBC'ye konuşan uzmanlar, ilacın corona virüse karşı verilen savaşta çığır açıcı olduğunu belirtiyor.

Habere göre, ilaç Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendi.

Sonuçlar ilaç verilmeyen 4 bin hastayla karşılaştırıldı. Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

Araştırmacılar, ilacın salgının başından bu yana İngiltere'de kullanılması halinde ölü sayısının 5 bin daha az olarak kayıtlara geçeceğini tahmin ediyor.

BBC
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