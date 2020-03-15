Koronavirüste (Covid-19) son durum: İspanya'da 24 saatte 96 kişi öldü, İsviçre'de 841 yeni vaka
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Dünya

Koronavirüste (Covid-19) son durum: İspanya'da 24 saatte 96 kişi öldü, İsviçre'de 841 yeni vaka

Dünya'da Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşananlar; İspanya’da 24 saatte 96 kişi öldü, İsviçre'de ise 841 yeni vakaya rastlandı.

15.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:48
Koronavirüste (Covid-19) son durum: İspanya'da 24 saatte 96 kişi öldü, İsviçre'de 841 yeni vaka

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 160 bini aştı. Virüs nedeniyle 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 76 binden fazla kişi ise iyileşti.


İşte son 24 saatte dünyada koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmeler şöyle; Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com

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