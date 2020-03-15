Koronavirüste (Covid-19) son durum: İspanya'da 24 saatte 96 kişi öldü, İsviçre'de 841 yeni vaka Dünya'da Covid-19 salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşananlar; İspanya’da 24 saatte 96 kişi öldü, İsviçre'de ise 841 yeni vakaya rastlandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 160 bini aştı. Virüs nedeniyle 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 76 binden fazla kişi ise iyileşti.



İşte son 24 saatte dünyada koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmeler şöyle; Euronews.com'da Görüntüle