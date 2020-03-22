Koronavirüste can kaybı 30'a ulaştı
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Sağlık

Koronavirüste can kaybı 30'a ulaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

22.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:27
Koronavirüste can kaybı 30'a ulaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki gelişmelere ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

'1236 TANI KONULDU'

Bugüne kadar yapılan 20 bin 345 testte 1236 tanı konulduğunu belirten Koca, "Hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA

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