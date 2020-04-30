Koronavirüste 7 bin 300 test başarılı filyasyona olanak sağladı
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Koronavirüste 7 bin 300 test başarılı filyasyona olanak sağladı

Koronavirüste 7 bin 300 test başarılı filyasyona olanak sağladı
30.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:54

Koronavirüste 7 bin 300 test başarılı filyasyona olanak sağladı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni tip koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmaları gazetecilere açıkladı.

Koronavirüste 7 bin 300 test başarılı filyasyona olanak sağladı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi yeni tip koronavirüs ile mücadelede yapılan çalışmaları gazetecilere açıkladı. Başhekim Dr. Şenay Özdolap, PCR laboratuvarı ile bugüne kadar 7 bin 300 test çalışıldığını açıkladı. Özdolap, "İlimizde pozitif vakaların hızlı tespitini ve dolayısıyla ülkemizde örnek gösterilen başarılı bir filyasyon çalışmasına olanak sağlamıştır" diye açıkladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından koronavirüs vakaları ve hastanenin çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilk konuşmayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptı. Çufalı, "Böylesine süreçte çalışmak zor. Çalışmalarımız belki birazdan uzaktan zaman ve mekan olarak mesafeli şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda üniversitemizde bir taraftan uzaktan eğitimle öğrincilerimizi eıitmeye çalışırken bir taraftan da hastanemiz bölgemize hizmet etmektedir. Umarz bu süreç dana kısa olur. Başarıyla buradan çıkarız. Bu süreci başarıyla yürütüyoruz. Bütün akademik, idari personelimizle yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye gündeminde Zonguldak isminin 26 Şubat günü İran'dan gelen tır şoförleri ile ortaya çıktığını anlatan Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap, "30 büyükşehir ve Zonguldak söyleminden hatırlarsanız 26 Şubat günü İran'dan gelen tır şoförlerinin belirli tarihli rahatsızlıkları nedeniyle Zonguldak ismi çok uzun zaman önce gündeme oturmuştu. Bu tarihler içerisinde biz artık hastane olarak, idari ve enfeksiyon komitesi olarak bu virüsün ülkemize girdiğini anlamış olduk. Eylem planlarımızı neredeyse 27 Şubat gününden itibaren gerçekleştirdik. Bizi nasıl bir pandemi bekliyor. Biz neler yapmalıyız? Hangi eylemleri hızlıca gerçekleştirmeliyiz? diye toplantılar yaptık" dedi.

"Eylem planı 26 Şubat'tan itibaren hayata geçti"

Hastaları en hızlı sürede en iyi şekilde tedavi edebilmek için eylem planı hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Özdolap, ""Yeni bir virüs diyoruz. Hastalarımız nasıl bir bulgu ile gelecek? Biz ne ile karşı karşıyayız. Bunun dışında da personel eğtimleri bizim için esastı. Çünkü bu pandemi süresince iki büyük hedefimiz vardı. Hastaların en hızlı sürede en iyi tedavi vermek. Aynı ölçüde de hastane personelimizi korumak. Bu anlamda personel eğitimleri bizler için çok önemliydi. Bu salgında en etkili tedavi yöntemi izolasyon tedavi yöntemidir. O yüzden hastalarımız özel odalarda, özel kıyafetli personel ile hasta takiplerini yaptık" şeklinde konuştu.

"Bin 505 başvurudan 201 vaka pozitif çıktı"

17 Mart ila 29 Nisan arasındaki sürede bin 505 yetişkin başvurudan yalnızca 201'inde koronavirüs testinin pozitif çıktığını anlatan Özdolap, "Bin 505 kişi bir şekilde şikayetle bu kodla hastaneye gelen kişi sayısıdır. Bu sayıların 201'inin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu tanıyla başvuran hastane kayıtlarına bu kodla giren her kişi belli bir süre evde izlenmek durumundadır. Bu sayımız da bin 118 oldu. Yatarak takip edilen hastamız 335, bu hastalarımızın 96'sı yoğun bakımda takip edildi. Taburcu olan 280 kişi idi. Testi pozitif çıkıp vefat eden hastamız ise 14. Çocuk başvurusu olarak da 81 başvuru var. 44'ü evde izolasyon ile izlendi. 37'si yatarak takip edildi, 4 çocuk yoğun bakımda takip edildi. 28 çocuğumuz da taburcu edildi. Halk sağlığı uzmanlarının kabul ettiği birincil koşul pandemide en önemli şey pozitif enfekte kişilerin tespiti ve bunların hızlıca izolasyonudur. Hastanın pozitif veya negatiflik durumunu belirleyen bazı testler var. Bunlardan bir tanesi Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan PCR testidir. Bu test ile DNA ve RNA analizi yapılıyor. 29 Mart itibariyle bir aylık süreçte 7 ösı 300 PCR testi yapıldı. Bir de bu testler yapılırken 10 büyük şehir ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda PCR testi yapıldı. Bu, ilimizde pozitif vakaların hızlı tespitini ve dolayısıyla ülkemizde örnek gösterilen başarılı bir filyasyon çalışmasına olanak sağlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüste 7 bin 300 test başarılı filyasyona olanak sağladı

Kaynak: İHA

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