Koronavirüslü yolcu bulunduğu ihbarı yapılan otobüs, ekipleri harekete geçirdi
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Koronavirüslü yolcu bulunduğu ihbarı yapılan otobüs, ekipleri harekete geçirdi

Yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) hasta bulunduğu ihbarı üzerine Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne getirilen Kırıkkale-Antalya seferini yapan otobüsteki yolcular sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Koronavirüslü yolcu bulunduğu ihbarı yapılan otobüs, ekipleri harekete geçirdi
15.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:33

Yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) hasta bulunduğu ihbarı üzerine Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne getirilen Kırıkkale-Antalya seferini yapan otobüsteki yolcular sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Alınan bilgiye göre, bir turizm firmasına ait 06 AAG 453 plakalı yolcu otobüsünde Kovid-19 hastası bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Burdur yakınlarında içerisinde 22 yolcusu bulunan otobüsü durduran ekipler, araçtan kimsenin inmesine izin vermedi. Otobüsten, eskort eşliğinde geldiği Burdur'da 4, yol güzergahındaki Bucak ilçesinde de 3 yolcu indi.

Sağlık kontrolünden geçirilen yolcular herhangi bir olumsuzluk görülmemesi üzerine evlerine gönderildi.

Kalan 15 yolcusuyla yine eskort eşliğinde Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüs, ayrılan özel alana alındı. Bir ambulansın da hazır bulunduğu alanda, otobüsten tek tek indirilen yolcuların ateşi ölçüldü, iletişim bilgileri alındı.

Burada da bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine yolcular evlerine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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