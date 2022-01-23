KORONAVİRÜSLÜ ÖĞRETMEN, SINIFINDAKİ KARNE DAĞITIMINA İNTERNET YOLUYLA KATILDI

GELENDOST, ISPARTA (DHA) - ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde Covid-19 nedeniyle karantinada olan sınıf öğretmeni Zehra Seda Caner, internet yoluyla öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Gelendost ilçesindeki Şehit Erhan Çakmak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Zehra Seda Caner, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya girdi. Okul idaresinin girişimiyle zoom üzerinden sınıfı 4B'ye bağlanan Caner, öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu. Sınıftaki karne dağıtımına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Durgut Öğretmenimiz ve öğrencilerimiz uzaktan da olsa sınıf ortamında karne heyacanını yaşadı. Unutamayacakları bir hatıra olarak hayatlarının bir köşesine yazıldı dedi.